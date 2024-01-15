Türkiye’nin en zengin ismi tahtından oldu! Servetinin yarısını kaybetti, işte zirvedeki isim

15 Ocak 2024 16:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:24

Dünyanın en zengin isimlerini sıralayan Forbes 500, 2024 yılı itibariyle Türkiye’nin en zengin isimlerini güncelledi. Geçen yılın birincisi olan İbrahim Erdemoğlu, tam bir yıl içerisinde servetinin yarısını kaybederek liderlik koltuğunu kaybetti. Zirveye çıkan yeni isim ise herkesi şaşırttı.

2024 YILININ EN ZENGİNLERİ BELLİ OLDU

Her yıl dünyanın en zengin insanlarını bir liste halinde yayınlayan Forbes 500, anlık olarak internet sitesinde yer verdiği tabloda 2024'ün en zengin milyarderlerini güncelledi.

Spacex, Twitter ve Tesla gibi şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, 2024 yılında da dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulundururken, Musk'ın arkasından gelen isimler Fransız LVMH markasının kurucusu Bernard Arnault ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu.

Geçen yıl birçok Türk iş adamı listeye adını yazdırırken 2024 yılı itibariyle sırlamaya bile giremediler. Bunun en büyük sebebi kurdaki artış olarak görülürken listede yer alan en zengin Türk, 572’nci sırada yer aldı.

1 YIL İÇİNDE SERVETİNİN YARISINI KAYBETTİ

2023 yılının Forbes 500 listesinde 5.3 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ele geçiren İbrahim Erdemoğlu, bu yıl servetinin önemli bir bölümünün erimesine engel olamadı. 5.3 milyar dolarlık serveti 2.5 milyar dolara gerileyen Erdemoğlu, zirveden sert şekilde düşerek 2024 yılında Türkiye'nin en zengin 5. insanı olabildi.

2006 yılında kurulan Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı konumunda bulunan ünlü milyarder, şirketinin bünyesinde Sasa Polyester, Merinos, Dinarsu, Padişah Halı, Efsane Halı gibi markaları barındırıyor.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İSMİ KİM?

1944 yılında Sabri Ülker tarafından kurulan Yıldız Holding'in uzun süre boyunca Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ülker, 2020 yılında görevini ağabeyi Ali Ülker'e bırakmıştı.

Murat Ülker, 2024 yılındaki listede de ilk sıranın sahibi oldu. 5.1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 572. ismi konumuna yükselen 64 yaşındaki Murat Ülker, 2. sıradaki Semahat Sevim Arsel'in ise oldukça önünde bulunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

1- Murat Ülker (5.2 milyar dolar)

2. Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)

3. İpek Kıraç (2.8 milyar dolar)

4. Mustafa Rahmi Koç (2.6 milyar dolar)

5. İbrahim Erdemoğlu (2.5 milyar dolar)

6. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)

7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)

8. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)

9. Ali Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)

10- Nihat Özdemir (2 milyar dolar)