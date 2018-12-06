Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da yargılaması devam edilen Akıncı Üssü, Genelkurmay Çatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe girişimi davalarının, sanık ve avukatlarından gelen reddihâkim talebinde artış görüldü. Sanıkların son günlerde sıkça reddi hâkim talebinde bulunmasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı avukatı Uğur Çağlar, darbe sanıklarının davaların ilk gününden beri duruşmaları uzatmak için her türlü yola başvurduklarını söyledi. Savunma hakkının dokunulmazlığı prensibi nedeniyle mahkemelerin sanıklara zaman sınırlaması getirmediğini, bu kapsamda isteyen kişinin esasa ilişkin günlerce savunma yapabileceğini anlatan Çağlar, darbe sanıklarının büyük çoğunluğunun bu hakkı suistimal ettiğini vurguladı. Saatlerce savunma yapan sanıkların 15 Temmuz’daki eylemleri dışındaki bütün konulara değindiğine işaret eden Çağlar “kişinin yargılama sürecine engel olmaması gerektiği” hükmünün sanıklarca dikkate alınmadığını vurguladı.



“ZAMAN KAYBI YAŞANIYOR”

Davalarda sona geldikçe sanıkların duruşmaları uzatmak için yeni taktikler geliştirdiğini anlatan Çağlar, bu kapsamda Ankara’da yargılanmasına devam edilen darbe davalarında son günlerde sıkça reddihâkim talebine başvurulduğunu kaydetti. Çağlar, şöyle devam etti: “Davaların ilk zamanlarında sanıklar, hazırlık yapmamaları nedeniyle savunma yapmaktan kaçarak süreci uzatmaya çalışıyordu. Aradan iki yıldan fazla süre geçtiği için hazırlık yapamadıkları gerekçesi artık eskisi kadar kar etmiyor. Gelinen aşamada davaları uzatmaya yönelik yeni taktik kapsamında, ‘reddihâkim’ talebinin olağan dışı bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bir başka ifadeyle reddihâkim talebi davaları uzatma taktiğine döndü.”