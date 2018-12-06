Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir FETÖ operasyonu düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şu ana kadar 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.