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Ankara'da FETÖ operasyonu
03.01.2019 - 09:43 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara ve Çankırı ilinde 03/01/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Etiketler : Ankara,FETÖ,
596409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596409.aspx
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