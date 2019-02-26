Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve  avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme  heyeti müzakereye geçti.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak hükmü okudu.

Buna göre, sanıklar Ahmet Özdemir, Ali Hancı, Ahmet Çat, Beşir Elmas,  Abdullah Yeldan, Enes Bora, Evren Kara, Koray Demirci, Selçuk Çelik, Şaban  Harman, Özkan Püsküllü, Hüseyin Arslan, Özgür Aksoy, Salih Üzer, Mehmet Kuş, Ali  Suat Günek, Emrah Timuçun Yazıcı, Kubilay Süslü, Ertan Rıdha, Murat Karaca, Hamza  Günerigök ve Ali Fuat Ayhan "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl  3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Cumali Çaygeç, Ayhan Baykara, İbrahim Öztürk, Sinan Güneş,  Sezai Yavaş, Tuğrul Çakır, Serkan Canbaz, Yunus Ayhan, Şefik Cürebal, Hakan  Karaca, Nurdan Ayşe Coşkun aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün, Eşref Üzüm, Orhan  Tokmak, Osman Taha Sirkeci ve Niyazi Özkan aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay, Mehmet  Akif Öztürk ve Eyüp Keser ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan sanık Murat Kaban'a  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası  verildi ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklardan Safiye Tokgöz'ün ise beraatına hükmedildi.

Sanıklardan Sedat Turhan hakkındaki davanın ayrılmasına karar  verilirken, tutuklu geçirdikleri süre dikkate alınan sanıklardan Cumali Çaygeç,  Sezai Yavaş, Tuğrul Çakır ve Serkan Canbaz'ın her hafta karakola imza vermek  suretiyle tahliyelerine, sanıklar Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci, Niyazi Özkan,  Hamza Günerigök, Mehmet Akif Öztürk ve Eyüp Keser'in ise tutukluluklarının  devamına karar verildi.