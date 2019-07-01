Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
'KKTC’nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
01.07.2019 - 19:52 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy KKTC’nin Taşkent bölgesinde bir füzenin düşmesi sonucunda gerçekleşen patlama ve yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
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634248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634248.aspx
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