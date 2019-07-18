Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Sur ilçesinde sahabe İyaz bin Ganem radıyallahü anhın adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddedeki tabelanın değiştirilmesi üzerine harekete geçildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediyenin astığı “Dr. İlhan Diken Caddesi” tabelasını sökerek, yeniden “İyaz bin Ganem Caddesi” tabelasını astı. Valilik, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da vurguladı.

HDP’ye tepki gösteren STK’lardan Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir “Hizmet belediyeciliğinden uzak, değerlerimize, inançlarımıza, kültürümüze, düşman olan HDP’li belediyesi göreve başlar başlamaz ilk icraatını cami düşmanlığıyla şimdi ise sahabe düşmanlığıyla yaptı” dedi.