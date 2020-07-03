Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkemece 2017’de kabul edilen iddianamede FETÖ’nün sözde Konya il yapılanmasında “bölge imamı” olduğu belirtilen şüpheli Onur İ’nin kullandığı iki GSM hattında da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığına ilişkin tespitlerin yer aldığı kaydedildi. Bu arada, Albayrak ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.