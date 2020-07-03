Mahkemece 2017’de kabul edilen iddianamede FETÖ’nün sözde Konya il yapılanmasında “bölge imamı” olduğu belirtilen şüpheli Onur İ’nin kullandığı iki GSM hattında da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığına ilişkin tespitlerin yer aldığı kaydedildi. Bu arada, Albayrak ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hakaret edenlerden biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı
03.07.2020 - 04:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 04:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü defa baba olduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan haberin altına hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, FETÖ içinde aktif görevde bulunduğu ve Konya’daki bir davanın da “firari sanığı” olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : berat albayrak,berat albayrak hakaret,bylock,
715275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715275.aspx
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