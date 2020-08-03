Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ayasofya'yı görebilmek için kapının önünde sıraya girdi. Öğle namazına doğru uzun kuyruğun oluştuğu cami girişinde vatandaşlar gruplar hâlinde içeri alındı. Yer bulamayan cemaat ise Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında kalan meydana serdikleri seccadeler üzerinde namaz kıldı.

Ayasofya-ı Kebîr Câmi-i Şerîfi'ne üç kızıyla gelen Şenol Doğan “Müslümanlara, İslam âlemine hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Burası bizim göz bebeğimiz. Yapanlardan, vesile edenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Muhammed Bektaş ise duygularını şöyle aktardı: İslam birliği için çok güzel bir gün. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ayasofya’da ibadet etmek için dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlar geliyor. Sonuçta 86 senelik bir hasret var.

Eşi ve babasıyla ziyarette bulunan Nagehan Akkurt, “Bugün çok özel bir gün, hem bayram hem de burayı ziyaret etme açısından... Kelimelerle anlatılamaz, duygularla da yaşamak lazım” ifadelerini kullandı.

İran'dan tebrik

İran lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin ibadete açılmasının “çok önemli bir iş” olduğunu belirterek “Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır. Bütün propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat şahitlik ettim. Türk halkı gerçek İslam’a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor” dedi.