Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle Vali Okay Memiş öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Sağlık ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, özellikle evde karantinada ve izolasyonda bulunması gerekenlere yönelik "çat kapı" denetimle kontroller yapıyor. Evde karantinadaki vatandaşları gözlemleyip sağlık durumlarını da kontrol eden ve ateşlerini ölçen ekip, evde bulunmayan kişilere ise ceza uyguluyor. Polis ekipleri de maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

VAKA SAYISI ARTINCA...

Kentin büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Vali Memiş şunları kaydetti: "Salgının başlangıcında özellikle seyahat kısıtlamalarının olduğu dönemde pozitif vakamız çok azdı. Yeni normale geçişle ve büyükşehirlerden ilimize gelinmesiyle vaka sayılarımız arttı. Şu anda vaka sayımız 150- 200 civarında. 60 yaş üzeri 32 vatandaşımızı kaybettik. 10 yoğun bakım hastamız var, bunlardan 5'i entübe. Tespitlerimizde hekimlerce evde karantinada kalması gerekenlerin karantinaya uymadığını ve bulaşı riskinin çoğaldığını fark ettik. Bunun üzerine filyasyon ekibi haricinde en az 50 kişiden oluşan ve içinde sağlık görevlisi ile polis memurlarının bulunduğu bir tim kurduk. Bu arkadaşlarımız ansızın 'çat kapı' gidip denetim yapıyor." Vali Memiş, denetim yapan ekibin iki günde evde karantinada kalması gereken yaklaşık 150 kişiden 13'ünün evinde bulunmadığını tespit ettiğini anlatarak bu kişilere ceza işlemi uygulandığını belirtti.

EVDE KALMAYAN YURDA...

Denetimlerin süreceğini vurgulayan Memiş, "Eğer evde kalmalarını başaramazsak pozitif vaka olan insanları üniversite yurtlarına yerleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"İKİNCİ DALGA" UYARISI

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Kovid-19 salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgaya" ilişkin uyarılarda bulundu. Sosyal mesafenin yanı sıra maske takılmadığını ve maskelerin yanlış kullanıldığını belirten Taşova, bunun sonucunda pozitif vaka rakamlarında da artışlar görüldüğünü kaydetti. Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgada" daha da artacağını belirten Taşova, "Herkes için gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. Allah'tan şu anda yoğun bakım anlamında riskli gruplarla ilgili olarak daha iyi durumdayız ama vakalardaki artış bizi endişelendiriyor" dedi.