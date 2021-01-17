Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturma esnasında gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan altı şüpheliden dördü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. İki kişi ise Emniyet’ten serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ise “göreve ilişkin sırrı açıklama” suçundan tutuklandı. Evinde bulunan 1,5 milyon avronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon avroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenilen Özbilgin’in "Parayı arkadaşım arabamda bıraktı, emanet aldım. Bir ay kadar evde muhafaza ettim” dediği belirtildi.