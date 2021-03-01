Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandıkları davada ayrı ayrı beraat kararı verildi.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar açıklandı
01.03.2021 - 15:22 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandıkları davada karar açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Müjdat Gezen,Metin Akpınar,
771374 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771374.aspx
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