Adalet Bakanı Tunç'tan flaş sözler: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme:

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililere yönelik soruşturmayla ilgili konuştu. "DEM Parti terörü desteğe devam ederse kapatılabilir." diyen Bakan Tunç, "Hukuki süreçle karşılaşmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun. Böyle bir politika içinde olursanız yetkili makamlar devreye girer. Özgürlüğün de bir sınırı var. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele devam edecek" diye de ekledi.