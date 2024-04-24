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Adalet Bakanı Tunç'tan flaş sözler: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililere yönelik soruşturmayla ilgili konuştu. "DEM Parti terörü desteğe devam ederse kapatılabilir." diyen Bakan Tunç, "Hukuki süreçle karşılaşmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun. Böyle bir politika içinde olursanız yetkili makamlar devreye girer. Özgürlüğün de bir sınırı var. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele devam edecek" diye de ekledi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı. 

Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.

Düzenleyen:  - Gündem
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