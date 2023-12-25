25 Aralık 2023 23:40 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:43

Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen 12 şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak bu acı haber, terör sempatizanlarını harekete geçirdi. Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan, şehit ve şehit ailelerine suç teşkil edecek sözler sarf eden kişilerin açıklamaları vatandaşların yoğun tepkisini çekti. Bu paylaşımlar sonrası Emniyet güçleri harekete geçti ve terör propagandası yapan kişileri gözaltına aldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmaların cumhuriyet başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesine yer verdi.