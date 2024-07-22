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"Beni ekip alamaz" diye canlı yayın yaptı, jandarma bakın nerede enselendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Jandarma, Ormanlık Alan, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 2 kişiyi bıçakla yaralama suçundan aranan şüpheli sosyal medyadan "Beni ekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" diyerek canlı yayın yaptı. 15 gün kaçabilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından saklandığı bir bahçede ağaçların altında yakalandı. Yakalanan şüpheli, "Kimse bulamaz diyordum, jandarma buldu" dedi.

15 gün önce merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli R.P. (39) sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Canlı yayında kendisinin 17 yaşından beri cezaevine girip çıktığını ve kimsenin yakalayamayacağını kasteden şüpheli, "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" ifadelerini kullandı.

"Beni ekip alamaz" diye canlı yayın yaptı, jandarma bakın nerede enselendi - 1. Resim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. R.P.'nin yakalanmamak için farklı güzergâhlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı. Belirlenen noktalarda arama yapan ekipler tespit edilen ayak izleri ve yaşam malzemesi atıklarından çemberi daralttı.

"Beni ekip alamaz" diye canlı yayın yaptı, jandarma bakın nerede enselendi - 2. Resim

"KİMSE BULAMAZ DİYORDUM, JANDARMA BULDU"

Şüpheli R.P.'nin olduğu değerlendirilen narenciye bahçesine şok baskın yapan ekipler şahsı ağaç altında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, "Kimse bulamaz diyordum, jandarma buldu" dedi.

Jandarmada ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Beni ekip alamaz" diye canlı yayın yaptı, jandarma bakın nerede enselendi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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