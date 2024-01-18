Can Ataklı PKK’yı savundu: Asker öldürene terörist denemez

18 Ocak 2024 13:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 13:40

Tepki çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Can Ataklı bu kez de terör örgütü PKK'yı savunduğu sözleriyle eleştirilerin odağında. Ataklı, YouTube kanalında PKK için 'bölücü terör örgütü' tanımının kullanılmasının doğru olmadığını savundu.

"Her cümleye bölücü terör örgütü tanımı koyuluyor. Bence artık bu bölücü tanımı yanlış" diyen Ataklı'nin tepki çeken açıklaması şöyle:

"Daha altını çizerek böyle her cümleye bölücü terör örgütü, bölücü terör örgütü. Ben de diyorum ki artık bu bölücü tanımı bence yanlış. Noktayı koymamız lazım.

Başına bir sıfat eklediğiniz an ne oluyor biliyor musunuz? Dünyada bu terör örgütü terör örgütü olarak değil, kendi özgürlüğü, kendi bağımsızlığı, kendi hakları için mücadele eden insanlar durumuna geliyor.

Eski Orgeneral şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki, aldığımız tedbirlerle PKK artık şehirlere gelemiyor. Oralarda masum insanlara eylem yapmıyor.

Dikkat edin bakın PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik bir operasyon yapmıyor, bombalar falan patlatmıyor, hedef asker. Bir örgüt asker öldürüyorsa bunun dünyada ya da askere saldırıyorsa, dünyadaki karşılığı terör olmadığıdır."

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞUNU DA HEDEF ALMIŞTI

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu hedef alan Can Ataklı, "Bu bizim becerimizle yapılan bir şey değil. Uzaya insan gönderiyoruz falan değil" demişti. "Bunu çok abarttılar" diyen Ataklı, "Aslında astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor bunu çok abarttılar" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİT AİLESİNE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenaze törenine oğlunun üniformasıyla katılan şehit babası Mehmet Aslan'ın sözleri ardından Can Ataklı, Youtube hesabında paylaşılan videoda şehit babasına "Kimsin lan sen? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformlarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, 'olumsuz ve saldırı niteliğinde' olarak değerlendirmişti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.