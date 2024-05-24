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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Balkondan üzerine su dökülen adam, evi kurşunladı 

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt, Pınar Mahallesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta bir şahıs, bina altında otururken üzerine su dökülmesini kızıp eve kurşun sıktı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'un Pınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, bina altında oturan iki kişinin üzerine birinci kat balkonundan su döküldü. Kimliği henüz bilinmeyen şahıslardan birisi durum üzerine sinirlendi. Olay yerinden ayrılıp 10 dakika sonra silahla geri gelen şahıs ailenin evine ateş etti. Mermi balkon duvarına gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Konuyla ilgili polise şikayetçi olan aile şüphelinin yakalanmasını istedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise apartmana ait güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin otururken üzerine su dökülmesi ve sonrasında üzerine su dökülen şahısın eve ateş edip kaçması yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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