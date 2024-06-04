Eski AK Parti milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti. 1952 yılında Üsküp’te dünyaya gelen Pakyürek, daha önce serbest muhasebecilik, İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Hayatını kaybeden Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.

Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü öğle namazını müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.