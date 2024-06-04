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Eski AK Parti milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski AK Parti milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti. 1952 yılında Üsküp’te dünyaya gelen Pakyürek, daha önce serbest muhasebecilik, İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Hayatını kaybeden Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.

Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü öğle namazını müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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