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Gözler Erdoğan'da! AK Parti Ankara adaylarını yarın açıklayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak. AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı