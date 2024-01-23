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    Gözler Erdoğan'da! AK Parti Ankara adaylarını yarın açıklayacak

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

    Gözler Erdoğan&#039;da! AK Parti Ankara adaylarını yarın açıklayacak
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak. AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

    Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.

    Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ak PartiErdoğanAday
    Haberler > Gündem > Gözler Erdoğan'da! AK Parti Ankara adaylarını yarın açıklayacak
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