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Gözü genel başkanlıkta mı? İmamoğlu ile sorun mu yaşıyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gözü genel başkanlıkta mı? İmamoğlu ile sorun mu yaşıyor? Kılıçdaroğlu&#039;ndan dikkat çeken açıklamalar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Tekrar genel başkan olmak istiyor musunuz?", "İmamoğlu ile aranızda sorun mu var?" şeklinde sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ten Murat Sabuncu’ya konuştu. Gündeme dair açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı ve Ekrem İmamoğlu ile ilişkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 

İMAMOĞLU İLE SORUN MU YAŞIYOR?

İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Parti içinde zaman zaman farklı düşünenler olabilir. Farklı düşünceleri, daha sağlıklı bir yol bulmak açısından olumlu görmek lazım. Yeni arayışlar ve yeni çözüm önerileri elbette olacaktır ve olmalıdır. Ülkemiz ne yazık ki çok ağır sorunlar yaşıyor. Sorunları aşmanın yolu tartışmaktan geçiyor. Akıl akıldan üstündür. Dolayısıyla biz kendi aramızda tartışırız, farklı öneriler gelir. Sonunda oturur buna bir karar veririz. O çerçevede çözümleri partinin çözümü olarak ortaya koyarız. Tek ve ortak motivasyonumuz Türkiye'dir." dedi.

Gözü genel başkanlıkta mı? İmamoğlu ile sorun mu yaşıyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar - 1. Resim

TEKRAR GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜYOR MU?

Kılıçdaroğlu, tekrar genel başkan olmayı düşündüğüne yönelik yorumlarla ilgili şunları söyledi: Ben partide genel başkanlık yapan bir kişi olarak elbette ki siyasetle yakından ilgilenmek zorundayım. Siyaseti göz ardı etmek, Türkiye'nin sorunlarına bakmamak, sorunlar konusunda üretilen çözümleri irdelememe gibi bir lüksüm yok. Bunlarla ilgilenmek zorundayım. Benim böyle bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğu elbette yerine getiriyorum. Zaman zaman yazılar yazıyorum. Zaman zaman düşüncelerimi televizyonlarda açıklıyorum. Rahmetli Demirel'in dediği gibi, 'Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur.'

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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