Herkes bunu konuşuyor, tüm sosyal medyanın dilinde! İstanbul Boğazı'nda şaşırtan 'manzara'... Gören şaşkına döndü

TikTok'ta İstanbul Boğazı'nda bir mekanın fiyatlarına dair yapılan paylaşım gündem oldu. Paylaşımda sucuklu menemenin 18 bin 900 TL olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları gördükleri fiyata inanamadı.

İstanbul Boğazı'nda deniz manzarasına karşı kahvaltı yapmak istediğini dile getiren bir kullanıcının sosyal medya paylaşımı viral oldu. Deniz keyfi yapmak için geldikleri mekanda, "İstanbul'da denize karşı kahvaltı yapalım dedik. Karşılaştığımız manzaraya bak" notunu ekleyen kullanıcı ardından menüdeki menemenin fiyatını gösterdi.

Menüde sucuklu menemen olarak satılan ürünün 18 bin 900 TL olması sosyal medya kullanıcılarını da şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yanlış yazılmış mümkün değil" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcı ise, "18 bin TL'yi yerim daha iyi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğuna inanamıyorum" yorumunda bulundu.