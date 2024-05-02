'Komünist başkan'ın geride bıraktığı borcu ortaya çıktı! 67 milyonla aldı 230 milyonla veda etti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Mayıs 2024 10:59 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 11:03 - Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimlerinde büyük umutlarla Kadıköy'den belediye başkan adayı olan ve seçim sonucunda hayal kırıklığı yaşayan TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun geride bıraktığı borç ortaya çıktı. 2019 yılında 67 milyonla Tunceli belediyesini devralan Maçoğlu, belediyeyi 230 milyon TL'lik borç ile yeni başkana bıraktı.