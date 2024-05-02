'Komünist başkan'ın geride bıraktığı borcu ortaya çıktı! 67 milyonla aldı 230 milyonla veda etti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
31 Mart yerel seçimlerinde büyük umutlarla Kadıköy'den belediye başkan adayı olan ve seçim sonucunda hayal kırıklığı yaşayan TKP'li eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun geride bıraktığı borç ortaya çıktı. 2019 yılında 67 milyonla Tunceli belediyesini devralan Maçoğlu, belediyeyi 230 milyon TL'lik borç ile yeni başkana bıraktı.
31 Mart yerel seçimlerinde TKP’den DEM Parti’ye geçen Tunceli Belediyesinde güncel borç miktarı açıklandı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen açıklamaya Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim amirleri de katıldı.
Açıklamada konuşan Konak, belediyenin güncel borcu, envanterinde yer alan taşınmazlar, araç filosu ve personel dağılımı hakkında bilgi verdi. Konak, ’’5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır.
Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84’üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış’’ dedi.
YEREL SEÇİMDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTI
2019 yılında TKP'den aday olduğu Tunceli Belediyesi'ni devralan Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'den aday olmuştu.
Seçimi CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68.78'lik oy oranıyla kazanırken, AK Parti'nin adayı Veli Arslan yüzde 13.07'de kalmış, Mehmet Fatih Maçoğlu ise 31 bin 38 oy alarak yüzde 10.02 oran ile seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı