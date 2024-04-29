Mersin-Adana yolunda dehşete düşüren olay! 'Otoban çetesi yumurta atıp durdurdukları aracı soyuyor' iddiası

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Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia kelimenin tam anlamıyla dehşete düşürdü. İddiaya göre, Mersin-Adana otobanına pusu kuran hırsızlar, yumurta atarak durdurdukları aracı soyuyor. Benzer sosyal medya paylaşımlarının sayısının artmasının hemen ardından Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri harekete geçerek bölgede gece boyunca denetim yaptı.

Mersin-Adana arasında otoyol üzerinden seyahat edenler son dönemde araç camına atılan yumurta ile durdurulup soyulduğunu söylüyordu. Bunun üzerine otoyolda polis ekipleri bir denetim başlattı.

'YUMURTA ATIP DURDURUYORLAR' İDDİASI

Habertürk muhabiri Beycan Üçkardeş şu bilgileri paylaştı:

“Son günlerde sosyal medyada “Otoyolda yumurtalı soygun” başlığıyla yapılan paylaşımları ihbar kabul eden güvenlik güçleri artan yoğun şikayetler üzerine harekete geçerek bir çalışma başlattı.

İddiaya göre, Mersin-Adana arasında otoyolda seyahat edenler son derece ilginç bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kalıyor.

Dile getirilen iddialara göre yaklaşık 80 kilometrelik yolun belirli bölümlerinde pusu kuran hırsızlar araçların camına yumurta atarak durmalarını sağlıyor.

Atılan yumurtayı silecekle temizlemeye çalışan araç sahipleri, görüşü kısıtlanınca durmak zorunda kalıyor. Aracın durması üzerine harekete geçen hırsızlar, araç sürücüsünün durumuna göre ya tehdit ya da oyalama yoluyla hırsızlık yapıyor.

Sosyal medya paylaşımlarına göre, otoban çetesi hırsızlık veya gasp için daha farklı yöntemler de izliyor. Mesela aracın önüne atılıyor, araç sürücüsü kaza yaptığını sanıp duruyor ve devamında hırsızlık ya da gasp işlemi gerçekleşiyor.

Bu sosyal medya paylaşımlarının hemen ardından Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri harekete geçerek Mersin-Adana arasında gece boyunca uygulama yaptı.

MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

X hesabından bir paylaşım yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü, "Mersin -Adana ( 80 km ) otoban yolunda dron destekli Asayiş uygulama ve denetimlerimiz 24 saat esasına göre yapılmaktadır. Mersinimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan,otoban çetesi diye anılan kişilerin ise Tarsus-Adana yolu üzerinde çalışma yaptıkları iddia edildi. Bu şahısların da Tarsus bölgesinde ikamet ettikleri öne sürüldü.

İddialar üzerine Emniyet yetkililerine henüz bir şikayet bulunmasa da sosyal medyadaki ihbarların sayısının artması üzerine polis ekipleri çalışmalarını sıklaştırdı.