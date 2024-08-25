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Özel'in fıstık mitinginde büyük tiyatro! Çiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Özel&#039;in fıstık mitinginde büyük tiyatro! Çiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün fıstık mitingine katılmak için Gaziantep'e giden CHP lideri Özgür Özel'in yolu bir grup çiftçi tarafından kesilmişti. Traktörün üzerinde Özel'e fıstık üreticisinin sorunları hakkında bir bilgi veren ve çiftçi diye tanıtılan kadınla ilgili gerçek çok başka çıktı. Kadının kim olduğunu öğrenenler büyük şok yaşadı. 

Fıstık mitingi için Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Özel'in önünü kesenler arasında, traktör üzerinde olan protestocu kadının CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.

Özel'in fıstık mitinginde büyük tiyatro! Çiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktı - 1. Resim

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI 

Çiftçiler Özgür Özel'e sorunlarından bahsetti, CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel'in fıstık mitinginde büyük tiyatro! Çiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktı - 2. Resim

BAŞKANIN EŞİ ÇIKTI

CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın paylaşımından kısa süre sonra Özgür Özel'e sorunlarını anlatan ve çiftçi olarak tanıtılan kadınlardan birinin, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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