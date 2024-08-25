Özel'in fıstık mitinginde büyük tiyatro! Çiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Ağustos 2024 12:33 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 12:47 - Güncelleme:

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Dün fıstık mitingine katılmak için Gaziantep'e giden CHP lideri Özgür Özel'in yolu bir grup çiftçi tarafından kesilmişti. Traktörün üzerinde Özel'e fıstık üreticisinin sorunları hakkında bir bilgi veren ve çiftçi diye tanıtılan kadınla ilgili gerçek çok başka çıktı. Kadının kim olduğunu öğrenenler büyük şok yaşadı.