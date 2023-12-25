25 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:10

Çok kurak geçen yazın ardından İstanbul’da barajlar alarm veriyordu. Ancak sonbaharın başlarından bu yana etkili olan yağışlar imdada yetişti.

Son günlerdeki sağanak yağışlar da kentin barajlarındaki su seviyesini bir önceki haftaya kıyasları yukarı taşıdı.

YÜZDE 51,65'E YÜKSELDİ

Bereketli yağışlar sevindirirken İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49.34'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51.65’e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.13 ile Pabuçdere Barajı oldu.



İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 42.37

Sazlıdere: 32.64

Istarancalar: 70.02

Kazandere: 46.57

Pabuçdere: 26.13

Ömerli: 69.61

Darlık: 62.37

Elmalı: 85

Terkos: 41.45

Alibey: 62.58"