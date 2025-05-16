Kolo Muani kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe, Kolo Muani transferi ile rekor kıracak!

Kolo Muani, Fenerbahçe transfer haberleri ile sporseverlerin gündemine girdi. Sarı lacivertliler, yeni sezonda yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak için rekor bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor. İşte merak edilen Kolo Muani hakkındaki bilgiler...

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı. İddialara göre sarı lacivertiler, PSG'nin forveti Kolo Muani için kesenin ağzını açtı.

Bonservis bedeli 25 milyon Euro olarak söylenen Kolo Muani, sporseverlerin gündeminde ve futbol kariyeri, yaşı ve oynadığı takımlar merak ediliyor.

KOLO MUANİ KİMDİR?

Randal Kolo Muani 5 Aralık 1998'de Bondy, Seine-Saint-Denis'te doğdu. Kongo Demokratik Cumhuriyetli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi hem Fransız hem de Kongo vatandaşıdır.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Nantes B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Nantes, Boulogne ve Eintracht Frankfurt takımlarında forma giydi.

Muani, 2023'te Eintracht Frankfurt'tan PSG'ye 80 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

23 Ocak 2025'te Muani, sezon sonuna kadar Serie A kulübü Juventus'a kiralandı. 30 Haziran'da kiralıktan PSG'ye geri dönecek.

Kolo Muani'nin oyun stili, özellikle gençliğinde Henry'nin oyun stilini anımsatmaktadır; topla olağanüstü bir güce sahip olması ve defans oyuncularını geride bırakabilmesi bu benzerlikleri pekiştirmektedir.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Kolo Muani, bu sezon Juventus'ta 14 maçta 7 golü, bir de asisti bulunuyor.