Nilüfer Belediyespor oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez kimdir, kaç yaşında?

1995 doğumlu Pilar Marie Victoria Lopez, voleybol kariyerinde hızla yükselen ve önemli başarılar elde eden bir sporcu olarak dikkat çekiyor.

182 cm boyundaki smaçör, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Beziers Angels takımında gösterdiği üstün performansla dikkat çekmiş ve Türkiye'de Nilüfer Belediyespor'a transfer olmuştu. Pilar Marie Victoria Lopez, sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiren bir isim.

Pilar Marie Victoria Lopez, Porto Riko Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Milli takımda gösterdiği başarılı performansla ülkesinin en önemli voleybolcularından biri haline gelen Lopez, hücum gücü ve saha içi liderliğiyle tanınıyor. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği başarılı performansla voleybol dünyasında öne çıkmayı başardı.

Lopez, 2023-2024 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a katılarak Türkiye'deki kariyerine başlamıştı. Pilar Marie Victoria Lopez, takımının önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekti ve sahada etkili oyunuyla takımına büyük katkı sağladı.