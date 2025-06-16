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Takdir kaç ortalamayla alınır? Takdir belgesi alma şartları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Takdir kaç ortalamayla alınır? Takdir belgesi alma şartları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz tatili için geri sayım başlamışken binlerce öğrenci takdir alıp alamayacağını araştırmaya başladı.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrencilerin takdir ve onur belgesi alabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Okulların kapanmasına günler kalmışken takdir belgesi kaç puanla alınır sorusu merak konusu oldu. Ortak sınavların tamamlanması ve okullarda son haftaya girilmesi not ortalamasını şekillendirmeye başladı.

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TAKDİR KAÇ ORTALAMAYLA ALINIR?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre dönem puanlarının ağırlık ortalaması 85.00 ve üzeri olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanıyor.

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TAKDİR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir belgesi, teşekkür belgesine kıyasla daha yüksek bir başarı seviyesini ifade eder. Bu belgeyi almak için öğrencilerin ders notu ortalamasının en az 85.00 olması gereklidir.

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ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi, yönetmelikte belirtilen özel kriterleri taşıyan öğrencilere verilir. Bu kriterler şunlardır:

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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