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Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)

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Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)
Fotoğraf Başlığı Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da parkeye çıkacak 12 Dev Adam'ın Hırvatistan karşılaşmasının yayın bilgileri, başlama saati ve maç programı basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hamburg'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da mücadele ediyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki millilerin turnuvadaki ilk rakibi Hırvatistan olacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise Türkiye-Hırvatistan basketbol maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Hırvatistan arasında oynanacak Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa karşılaşması HT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programda hem bugün oynanacak Hırvatistan karşılaşmasının hem de millilerin 22 Ağustos'ta oynayacağı final veya üçüncülük maçının HT Spor ve S Sport'tan ekranlara geleceği belirtildi.

Hırvatistan karşısındaki mücadele, A Milli Takım'ın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu öncesindeki hazırlık sürecinin önemli karşılaşmalarından biri olacak. Milliler, Almanya'daki organizasyonun tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönerek Litvanya ve İzlanda maçları için çalışmalarına devam edecek.

Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)
Başlık ResmiTürkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı 21 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 18.45'te başlayacak. Karşılaşma Almanya'nın Hamburg kentindeki Barclays Arena'da oynanacak. Almanya Basketbol Federasyonunun turnuva programına göre Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa, 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşmasını kazanması halinde 22 Ağustos Cumartesi günü turnuvanın finalinde mücadele edecek. Milliler mağlup olması durumunda ise aynı gün üçüncülük karşılaşmasına çıkacak. Türkiye'nin ikinci maçındaki rakibi, turnuvadaki diğer eşleşmenin sonucuna göre belli olacak

Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)
Başlık ResmiTürkiye-Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa)

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşmaya Hamburg'daki Barclays Arena ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için Almanya'ya geçti ve çalışmalarını burada sürdürdü.

12 DEV ADAM'IN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa, A Milli Takım için FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki hazırlık niteliği taşıyor. Türkiye, elemelerin ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek ve ilk olarak Litvanya ile karşılaşacak.

Milliler, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya'yı konuk edecek. Ardından 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da İzlanda ile Reykjavik'teki Laugardalshöll Arena'da karşı karşıya gelecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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