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VGM burs başvurusu ne zaman 2026? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ve başvuru tarihleri gündemde

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VGM burs başvurusu ne zaman 2026? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ve başvuru tarihleri gündemde

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyenlerin gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru takvimine çevrildi. Her yıl belirlenen dönemlerde alınan VGM burs başvurularının yeni eğitim yılında hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor.

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Her yıl on binlerce öğrencinin eğitim giderlerine katkı sağlayan VGM bursunda yeni dönem tarihleri henüz netleşmezken, gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman 2026?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2026?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin resmi takvimin, Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2025-2026 eğitim yılı takviminde ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Yükseköğrenim bursu için başvuru süreci ise 21-31 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenim bursu için belirlenen başvuru dönemi de 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında oldu.

VGM burs başvurusu ne zaman 2026? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ve başvuru tarihleri gündemde
Başlık ResmiVGM burs başvurusu ne zaman 2026? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ve başvuru tarihleri gündemde

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

2025-2026 döneminde ortaöğrenim burs sonuçları 31 Ekim 2025 tarihinde duyurulurken, yükseköğrenim burs sonuçları 18 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Yabancı uyruklu öğrenciler için sonuç duyurusu ise 4 Aralık 2025 tarihinde yapılmıştı.

VGM burs başvurusu ne zaman 2026? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ve başvuru tarihleri gündemde
Başlık ResmiVGM burs başvurusu ne zaman 2026? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ve başvuru tarihleri gündemde

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün verdiği burslarda 2026 yılı itibarıyla aylık ödeme tutarları da belirlendi. 2026 Ocak ayından itibaren Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL, Yükseköğrenim bursu aylık 4.000 TL, Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencisi bursu aylık 4.000 TL oldu.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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