5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı
Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini'de saatte 312 kilometre hız yaptı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmüyor.
Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı. Saatte 312 kilometre hıza ulaşan minik Zayn, yaptıklarıyla insanları hayrete düşürdü.
Adeta nefes kesen gösteri sonrasında drift atan minik Zayn’ın o anları sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.
Görüntüler, milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı