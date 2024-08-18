Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı

5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini'de saatte 312 kilometre hız yaptı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmüyor.

5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı - 1. Resim

Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı. Saatte 312 kilometre hıza ulaşan minik Zayn, yaptıklarıyla insanları hayrete düşürdü.

5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı - 2. Resim

Adeta nefes kesen gösteri sonrasında drift atan minik Zayn’ın o anları sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.

5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı - 3. Resim

Görüntüler, milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.

5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de baba ocağı yandı, Çorum'dan kalkıp geldi: On yılların birikimi kül oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selda Bağcan'ın konser prova tarzı olay oldu! Yorum yağdı - MagazinSelda Bağcan'ın konser prova tarzı olay oldu! Yorum yağdıBurak Özçivit'den yeni proje! Partneri dikkat çekti - MagazinBurak Özçivit'den yeni proje! Partneri dikkat çektiAydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamı - MagazinAydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses izdihamıİbrahim Tatlıses'in Şafak Sezer'e seslendiği anlar gündem oldu! - MagazinCenazedeki sözleri gündem oldu!Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu - MagazinÖlmeden önceki son hali ortaya çıktı! Görenler şoke olduAydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı - MagazinArkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...