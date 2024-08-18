5 yaşındaki Zayn ağızları açık bıraktı: Spor arabayla 312 kilometre hız yaptı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 17:26 - Güncelleme:

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Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini'de saatte 312 kilometre hız yaptı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.