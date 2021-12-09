Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'de rol alan Gökçe Bahadır’ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Karantinaya alınan ünlü oyuncu, evinde gözetim altında tutuluyor.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

40 yaşındaki güzel oyuncu Gökçe Bahadır’dan kötü haber geldi. Bahadır’ın koronavirüs testi pozitif çıktığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Evinde karantinada olan Bahadır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.

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