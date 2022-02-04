Türkiye Gazetesi

Güçlü sesi, yaşadığı onca acıya rağmen sürekli gülümseyen yüzüyle ölümünden sonra da yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygıyla andığı usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatı beyazperdeye taşındı. Yılın merakla beklenen filminin galası önceki akşam bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Dilber Ay filminin galasına ünlü isimler akın etti.

"HİÇ PES ETMEDİM, KENDİ İÇİMDE BU SAVAŞI KAZANDIM"

2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikonevroz ve anksiyete nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Eski oyuncu, film çıkışında gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Kural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar’ın yüzünden… Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum.”

Arda Kural, daha önce yaptığı bir açıklamada rahatsızlığı ile ilgili, "Psikonevroz ve anksiyete teşhisi konuldu. İnsanlar bir şeyleri abartmaya ya da başkalarının mutsuzluklarından beslenmeye bayılıyor. Benim rahatsızlığım belliydi ve bunu zaten kendim ilan ettim" demişti.