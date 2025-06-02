Nusret'ten 'kapıdan kovuldu' iddialarına cevap! "Bilinmesini isterim ki..."

Nusret Gökçe'nin Şampiyonlar Ligi sonrası düzenlenen partiye alınmadığı ve kapıdan kovulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Fenomen isim, o görüntülere ilişkin açıklama yaptı ve işin gerçeğini açıkladı. İşte detaylar...

'Salt bae' hareketiyle sosyal medyada fenomen olan restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi sonrasında düzenlenen partiye alınmadığı iddiasıyla gündemde.

Fransız ekibi PSG, final maçında Inter'i 5-0 geçerek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. Fransızlar, galibiyetlerini düzenledikleri büyük bir partiyle kutladı. Nusret'in de bu partiye giriş yapmak istediği ancak mekanın güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadığı belirtildi.

Nusret'in kapıdan kovulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, fenomen isimden o görüntülere ilişkin açıklama gecikmedi.

"BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLERİ KAFANIZA TAKMAYIN"

Nusret, Instagram hesabından yaptığı açıklamada 'kovuldu' iddialarını yalanladı ve o anlara ait bir video da koydu. Nusret, herhangi bir parti olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım. Oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde Dormen Bey'in bir yönlendirmesi oldu. Hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın."

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DE SAHAYA GİRMİŞTİ

Ünlü şef Nusret, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da dünyanın gündemine oturmuştu. Kupa töreninde sahaya giren Nusret, futbolcuların yanına gitmiş ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çekilmişti.