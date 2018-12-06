İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA GEZİSİNE SERT ELEŞTİRİLER
Muhalefetin başındaki zatın da boş durmadığını gördük. Bu zat hep Almanya'ya ve birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat son ziyaretinde de bir takım kişilerle görüşmüş. Katıldığı toplantılara baktığımızda karşımıza başka bir şey çıkıyor. Programının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç kılıyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Meclis'te kürsüyle çıkanlarla birlikte fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu vekillerden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum ama güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için vermiş olduğu mücadeleyle biliniyor. İsmini anmayacağım, anarsam değer vermiş olurum. Onu siz bulacaksınız. Bu şahıs Alman Meclisi'nde PKK'nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır.
"KELLLİM KELLİM LA YENFA, YANİ..."
Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların ve tazminatların haddi hesabı yok. Eskilerin dediği gibi kellim kellim la yenfa yani konuş konuş faydasız. İnşallah milletimiz bu zata 31 Mart'ta bir kez daha cevabını verecektir. Ben buna inanıyorum. Milletimiz Türkiye'nin bu kadar sıkıntısı varken, gidip ülkesini şikayet eden zata ve partisine ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez.
"GÜRÜLTÜ VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YÖNTEMLERİ TERK EDİYORUZ"
Adayları belirlerken çok dikkat ediyoruz. Gerek açık hava reklamcılığı, gerek internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim imkanları sunuyor. Eski tarz kampanya yöntemleri şehrimizi kirleten bir hale geldi. 31 Mart seçim döneminden başlayarak görüntü ve gürültü kirliliği olan yöntemleri tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afiş ve bayraklarımız asılabilir. ama bunun dışında hiçbir yerde böyle bir görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek. Belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.
YEREL SEÇİMDE SOSYAL MEDYA
Şahsımın Twitter takipçi sayısı 13.5 milyona yaklaştı. Dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Twitter'da yayınlanan mesajların görüntülenmesi 3 milyon ila 26 milyon arasında değişiyor. Yenikapı'da 1,5-2 milyon kişiyi bir araya getirdiğimizi düşündüğümüzde her tweetle birkaç Yenikapı topluyoruz demektir. Facebook'taki abone sayımız da 9 milyona dayandı. Sanal dünyadaki mecralar yanında araç giydirmelerimizi, açık hava reklam kanallarımızı, gazete reklamlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti'yi takip ederek aynı yoldan ilerleyeceklerine inanıyorum.
14 BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ İSMİ
Ağrı: Savcı Sayan
Aksaray: Evren Dinçer
Bilecik: Nihat Can
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Edirne: Koray Uymaz
Iğdır: Adil Aşırım
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kars: Ensar Erdoğdu
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
Kütahya: Ahmet Sami Kutlu
Siirt: Ali İlbaş
Tunceli: Gökhan Arasan
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva
Zonguldak: Ömer Selim Alan