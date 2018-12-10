Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP’nin aday çıkarmayacağız büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor.

Düşüncemiz vardır CHP, HDP işçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz.

"OSMANİYE JEST DEĞİL"

Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var.

1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak.

"ERZURUM VE DENİZLİ'DE NİÇİN ADAY ÇEKİLDİ?"

Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran’da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakıyla bağdaşmaz adayların seçimidir.

Fenerbahçede 1907 ruhu vardın herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi. "

FORMÜLÜ CEBİNDEN ÇIKARDI

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin soruları, cebinden çıkardığı, 'x+y=z' formülünün yazılı olduğu kağıdı göstererek yanıtladı.