Dokuz bakan hüsrana uğradı! Kabinenin yarısı sandıkta başarılı

Seçim sürecinde aktif çalışan 17 bakan, 81 kente 359 ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlardan ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısından sadece dokuzunun memleketlerinde AK Parti birinci çıktı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan 17 bakan ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısından sadece dokuzunun memleketlerinde AK Parti birinci çıktı.

Bakanlar, propaganda dönemi boyunca 81 il’e 359 ziyaret gerçekleştirdi, bu ziyaretlerde 829 programa katıldı ancak memleketlerinde başarı oranı yüzde 50 ile sınırlı kaldı.

AK Parti; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın memleketi Bingöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın memleketi Konya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın memleketi Trabzon, Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin memleketi Kayseri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın memleketi Rize ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

GÜLER'İN MEMLEKETİNDE FARK YÜZDE 1,5

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in memleketi Ardahan’da AK Parti seçimleri yüzde 1,5 farkla CHP’ye kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un baba ocağı Bartın ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın memleketi Kastamonu MHP yönetiminden CHP’ye geçti. Aile Bakanı Mahinur Özdemir’in memleketi Afyon, Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy’un memleketi Antalya, Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın memleketi Giresun ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın memleketi Ankara’da CHP kazandı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın memleketi Mardin ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memleketi Batman’da ise ipi DEM Parti göğüsledi.