'Mertçe cinayet' tartışmaları sürüyor! Akşener'den DEM Parti'ye 'Soruşturma aç' çağrısı

İYİ Parti lideri Akşener, tartışmalara kapı aralayan 'mertçe siyasi cinayet' sözlerine açıklık getirdi. "Birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki dolayısıyla mertçeydi ki aileler korkmazdı" diyen Akşener, kendisinin yargılanmasını isteyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a tepki gösterdi. Akşener, "Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi" sözlerinin siyaset arenasında neden olduğu tartışmalar devam ediyor. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya giden Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaretinde gazetecilere tartışmalara sebep olan sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BAZI EYLEMLER YAPTIK AMA AİLELER KORKMAZDI'

"Bu sözümü bilerek çarptırıyorlar. Bence mahsuru yok. Ama benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var" diyen Akşener, sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Benim orada söylediğim şey, 'Öncelikle bizim gençlik dönemimizde, keşke olmasaydı, ama 1980 öncesinde, 1970'li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Evet, birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki dolayısıyla mertçeydi ki aileler korkmazdık' dedik. Neye göre dedim çünkü orada abidik gubidik yoktu. Eylem yanlış elbette. Ama aileler korkmazdı. Bugün Sinan Ateş'i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş'in çocuğunun, kızının bu derece korkuyor olması, annesinin de katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği başka bir iş var. Onu anlatmaya çalıştım."

DEM PARTİLİ BAKIRHAN'A CEVAP: KEŞKE SORUŞTURMA AÇILSA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'mertçe siyasi cinayetler' sözleri nedeniyle yargılanması gerektiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, her seferinde Meclis'e gelip 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarpıtacaklar. Sonuç itibarıyla Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener'e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa.

Ben de buradan ilan ediyorum. Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek. Bu arkadaşların tümü namerttir. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Akıl da vereyim. Buradan yürünebilir. Naz bebeği katledenler namerttir, Fethi Sekin'i katledenler namerttir. Eren Bülbül'ü katledenler namerttir. Yasin Börü'yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş'i de katledenler namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır. Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir."