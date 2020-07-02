Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizin her yıl yaklaşık 16 milyon lira harcadığı bu hormon, paratiroit hormon eksikliklerinde özellikle kadınlarda menopoz sonrası gelişen kemik kayıplarında, kemik ve kıkırdak aşınmalarında ve iyileşmeyen kırıklarda gerekli. Dünyada bir kutusu yaklaşık 3.200 dolara satılan bu hormon, biyobenzer olması sebebiyle vücuttaki tabii parathormonun kopyası niteliğinde. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Erhan Ayşan ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah Nikerel’in önderlik ettiği kalabalık bir ekiple 5 milyon TL’lik yatırım ve iki sene süren yoğun bir çalışma sonucunda Türkiye'de ilk defa üretilen hormon, ruhsatlandırma süreci sonrasında raflardaki yerini alacak.