Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk aşının 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarına vurulacağını söyledi. TBMM’de gazetecilerin soruları üzerine, 50 milyon aşı için sözleşme imzalandığını belirten Koca "Aralıkta en az 10 milyon, muhtemelen 20 milyon planlamış olacağız. Ocakta 20 milyon, şubatta 10 milyon temin etmiş olacağız. Aralık-ocakta yoğun aşılama planlıyoruz. Pfizer’in bütün aşılarını, yerli aşımız nisan ve sonrası devreye gireceği için alma yaklaşımımız oldu. Ne kadar verebilecekse talibiz. Fiyatta mutabıktık" dedi. Yerli aşının ilk fazının 14-15 Aralık'ta biteceğine işaret eden Koca, şöyle konuştu: Bir taraftan da yerli aşımız, Faz-1 muhtemelen 14-15 Aralık’ta biter. Bu şekilde Faz-2'ye geçilmiş olur. Faz-3'ünü nisanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim aşımız inaktif, farklı mRNA, vektör ve benzeri 16 aşımız var. İnaktif aşılar daha pahalı. Kolay olmadığını, diğer aşıların ise mRNA ve benzeri daha ucuz ve yoğun üretilebilecek olduğunu bilelim. Bilim kurulumuz strateji hazırlıyor. Aralıkın 11’inden sonra sağlık çalışanlarından başlamak üzere, kimlere, nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmayı en geç bir hafta, on gün içinde tamamlamış oluruz.