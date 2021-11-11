Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.



Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18 yaş ve üstündekiler hatırlatma dozlarını oldu.



Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18 yaş ve üstündekiler hatırlatma dozlarını oldu.



Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz. Sosyal hayatın devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Çift doz aşı olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen 62 yaşındaki Fevzi Özdemir de "Bilim insanlarının, yetkililerin bizim zararımıza olan bir şeyi isteyeceklerini zannetmiyorum. Onun için de aşımı yaptırdım. Hem kendimize faydamız olsun hem de milletimize, insanlarımıza zararımız olmasın." dedi.

Pfizer-BioNTech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi Pfizer-BionTech, ABD'de aşının 3. doz güçlendiricisinin 18 yaşın üstündekilere tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi.

BioNTech 3. doz hatırlatma aşılaması başladı İki doz BioNTech aşısı yaptıran vatandaşlar için 3. doz hatırlatma aşıları bugünden itibaren yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşı olanların antikorlarının düşmeden hatırlatma aşılarını yapmalarını önerdi.