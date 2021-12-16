Türkiye Gazetesi

Kışın kalp krizi geçirme riski artıyor. Altta yatan herhangi başka bir neden olmasa da soğuk hava kalp krizine yol açabiliyor. Bu nedenle kış aylarında kalbi korumak şart. Konuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin aktardı, önemli bilgiler paylaştı.

Hava soğuduğunda vücuttaki atar damarlarda vazokonstriksiyon (damarlarda büzüşme) gelişir ve vücudu sıcak tutabilmek için kan akımı hızlanır. Bu nedenle tansiyon genelde soğuk aylarda sıcak aylara göre daha yüksek olur. Ayrıca kışın kolesterol seviyesinde yükselme kaydedilir. Bu unsurlar kalp krizi geçirme riskini artırabilecek niteliktedir. Vücudun ısısının düşmesi vücut sıcaklığının 35° nin altına düşmesi anlamına gelir. Bu durumda vücut kendisi yeteri kadar enerji üretip çekirdek ısısını tutamadığından oluşur ve kalp krizi geçirme açısından tehlike arz eder. Özellikle çocuklar ve yaşlılar (65 yaş üstü) bu açıdan risk altındadır çünkü bahsedilen kişilerin kendilerini paylaşma veya hareket kabiliyetleri azalmış olabilir.

Altta yatan herhangi başka bir neden olmasa da soğuk hava kalp krizine yol açabiliyor.

ÖZELLİKLE YAŞLILAR RİSK ALTINDA

Yaşlı insanların cilt altı yağ dokusu veya soğukluğu hissetme duygusu azalma gösterebilir ve dolayısıyla ‘soğuk tehlikesini’ hissetmeyebilirler. Kışın havanın soğuk olması haricinde rüzgâr ve yağmurda vücut ısısının düşmesine neden olabilir. Özellikle rüzgâr önemli bir rol oynamakta çünkü vücudumuzu saran ısınmış havayı çabucak yok edebilir. Bu bağlamda kışın yaşlı insanlarda koroner arter hastalığı mevcutsa ‘angina pectoris’ dediğimiz göğüste baskı hissi veya kalp krizi gerçekleşebilir.

KIŞIN KALBİ KORUMA İÇİN BUNLARA DİKKAT

-Vücudun normal sıcaklığını korumak.

-Sıcak tutan giysilere önem vererek kalın giysiler altında sıcaklığın kalmasını sağlayarak soğuğa karşı bir izolasyon oluşturabiliriz.

-Özellikle ellerden ayaklardan ve baştan sıcaklık ciddi anlamda kaybedilebileceği için şapka takıp eldiven, yün çorap ve sıcak tutan botlar giymek önem taşır.

C vitamini tüketin, kış hastalıklarına savaş açın Havaların soğumasıyla birlikte Covid- 19’un yanı sıra bu dönemde kış hastalıkları da kendini göstermeye başlıyor.

Sporcularda kalp krizi daha öldürücü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, "Spor yaparken kan basıncının artması nedeniyle sporcularda kalp krizi daha etkili sonuçlar doğurabilir" dedi.