Türkiye Gazetesi

Soğuk havalarda gribal hastalıkların görülmesiyle doğal ve organik ürünlere talep de arttı. Özellikle bronşit, astım gibi hastalığı olan ve Covid-19 salgınına yakalanan kişilerin tercihi çam kozalağı şurubu ve özünden yana oluyor. Uzun yıllardır kullanılan bu ürünün faydaları saymakla bitmiyor.

YARARLARINI DUYAN AKTARA KOŞUYOR

Tüm dünyada görülen ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını dolayısıyla doğal ve organik ürünlerin satışındaki artış sürüyor. Çam kozalağı şurubu ve özünün koronavirüs hastalığına ve bronşite karşı iyi geldiğini duyan vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Kozalak şurubu ve kozalak özü son dönemde aktarlarda en fazla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

ASTIM VE BRONŞİTİN DOĞAL İLACI

Çam kozalağı şurubu ve özünün salgın döneminde çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Sinoplu Aktar Bahar Altın, özellikle koronavirüs hastalığına yakalanan ya da astım, bronşit problemi olan kişilerin rahatlıkla kullanabildiğini ifade etti.



Aktar Bahar Altın yaptığı açıklamada, “Çam kozalağı özü ve şurubu çok revaçta şuanda. 60 TL’ye satıyorum ve bunu yok satıyorum. Çok çabuk satılan bir ürün. Astım, bronşit, KOAH hastalığına özellikle Kovid-19 hastaları genellikle bunu sabah akşam aç karnına bir yemek kaşığı tüketerek kullanıyorlar” dedi.

KOZALAK ŞURUBUNUN FAYDALARI

Solunum yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonları giderir.

Öksürük, bronşit, astım gibi solunum problemlerine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, bu sayede oluşabilecek hastalıkları engeller.

Vücuda ihtiyacı olan enerjiyi verir.

Uyku problemlerinin de doğal ilacıdır. Yatmadan önce bir tatlı kaşığı içildiğinde rahat bir uyku sağlar.

Ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur, diş çürüklerini engeller.

Daha parlak, sağlıklı ve canlı bir cilde kavuşmayı sağlar.

Stresi vücuttan uzaklaştırır, böylece stres kaynaklı oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.