Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre Omicron varyantının Türkiye’de pik noktasına ulaştıktan sonra inişe geçtiğini söyleyen Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, pandemide yolun sonuna gelindiği müjdesini verdi. Prof. Dr. Yiğit “Artık Turkovac aşımız da var. Bu iniş sürerse ve hatırlatma doz aşılarımızı yaptırıp, mesafe, hijyen gibi kişisel tedbirlere de uymaya devam edersek bu yılın sonunda pandemi bitebilir” dedi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun çizdiği virüsle mücadele yol haritası sayesinde Türkiye’nin pandemi savaşında gelişmiş ülkelerden önde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yiğit “Avrupa’nın bugün yeni yeni kaldırmaya başladığı yasaklar bizde çok önceden kalktı. Maske, mesafe, hijyen dışında yasaklarımız yok. Bunlar da zaten pandemi bitene kadar hepimizin uyması gereken kişisel tedbirler. Üçüncü doz aşılamayı en önce uygulayan ülkelerden biriyiz. Bu sayede birçok ülke arasından ön plana çıktık. Turkovac pandemi mücadelesinde ülkemizin elini güçlendirdi. Dünyada kendi koronavirüs aşısını üretebilen 9-10 ülkeden biriyiz. Bu çok büyük bir avantaj. Şu anda bütün hastanelerde diğer aşıların yanında Turkovac aşısına ulaşmak mümkün. Aşı sıkıntımız yok. Vatandaşın Turkovac’a olan talebi giderek artıyor. Faz 3 çalışmaları Sinovac’tan daha etkili olduğunu gösterdi. Aşı olma konusunda karar veremeyen, güvenemeyen kişiler için herhangi bir mazeret kalmadı” dedi.

16-18 yaş grubunda TURKOVAC uygulaması başladı Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 16-18 yaş arası gönüllülerde uygulanmaya başladı. Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu çalışma ile TURKOVAC'ın ergenler üzerindeki etkinliği ortaya çıkacak. Sonuçların iyi olacağını ve bu aşının çocuklarımızı iyi koruyacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bugün bekliyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan TURKOVAC çağrısı yaparak "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.