Türkiye Gazetesi

Dünya, covid-19'un getirdiği zorluklarla mücadele etmeye devam ederken virüsün varyantları zamanla artmaya devam ediyor. Japon bilim insanları, yaptıkları araştırmada Omicron’un BA.2 adlı alt varyantının daha ciddi hastalığa neden olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın yazarları, "Nötralizasyon deneyleri, aşının neden olduğu bağışıklığın BA.1 gibi BA.2'ye karşı çalışmadığını ve özellikle BA.2'nin ciddiyetinin BA.1'den farklı olduğunu gösteriyor.

OMİCRON'DAN DAHA RİSKLİ

Hamsterlarda yapılan hücre kültürü deneyleri, BA.2'nin insanın burun epitel hücrelerinde daha hızlı bir şekilde yayıldığını ortaya koydu. Büyük ölçekli araştırmalar, küresel sağlık için BA.2 riskinin BA.1'den potansiyel olarak daha yüksek olduğunu gösteriyor.

DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Bununla birlikte, East Anglia Üniversites Tıp profesörü Paul Hunter, araştırmanın BA.2'nin burun hücrelerinde BA.1'den daha hızlı çoğaldığını gösterdiğini ve bunun da enfekte kişiler daha fazla virüs partikülü saçabileceği için artan bulaşmayı açıklayabileceğini belirtti ve çalışmanın BA.2'nin Omicron’un orjinal versiyonuna göre daha ölümcül olabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar yeni varyantın Omicron'dan bağımsız bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini belirtti ve bazı ülkelerde BA.2'nin baskın Covid-19 varyantı haline geldiğine dikkat çekti.

Hunter, “Bulgular, BA.2’nin BA.1'den daha şiddetli hastalığa neden olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve atalara ait varyant B1.1'e benzer olduğu, dolayısıyla belki de Delta varyantı kadar özünde öldürücü olmadığı anlamına geliyor. Ancak bu, insanlarda özellikle ciddi hastalıklara neden olacağı anlamına gelmez." dedi.

'AŞI OLMUŞ VE VİRÜSE YAKALANMIŞ KİŞİLERDE DAHA AZ CİDDİ OLABİLİR'

Herhangi bir enfeksiyonun şiddeti, virüsün virülansı ile önceki bağışıklık arasındaki dengeye bağlı olduğunu söyleyen Hunter, "Üç doz aşılanmış ve özellikle birden fazla kez Covid-19’a yakalanmış kişilerde, Delta'da veya önceki dalgalarda gördüğümüzden daha az ciddi hastalığa sahip olmaları beklenebilir” şeklinde konuştu.

'BA.2' BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN

Öte yandan, BA.2 birçok ülkede Omicron’un yerini aldı ve baskın hale geldi. Hindistan, Güney Afrika ve Danimarka gibi birbirinden uzak ülkeler, bunlar arasında yer alıyor.

'AYRI BİR VARYANT OLARAK KABUL EDİLMELİ'

Çalışmayı yürüten Tokyo Üniversitesi'nden Kei Sato, CNN'e yaptığı açıklamada, çalışmalarından elde edilen bulguların BA.2'nin bir alt varyant olarak kabul edilmemesi gerektiğini kanıtladığını söyledi.

SATO, “Bildiğiniz gibi, BA.2'ye 'gizli Omicron' deniyor. "Çünkü PCR testlerinde Omicron'un yaptığı gibi bir S-gen hedef hatası olarak görünmüyor. Bu nedenle laboratuvarlar, bu varyantı bulmak için fazladan bir adım atmalı ve virüsü sıralamalıdır. BA.2'yi tespit etmek için bir yöntem oluşturmak, birçok ülkenin yapması gereken ilk şey olacaktır” dedi.

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Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili korkutan araştırma Japonyalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma sonuçları paniğe neden oldu. Çalışmaya göre, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin ciddi hastalıkları tetikleyebileceği ortaya kondu. Uzmanlar BA.2’nin önceki mutasyonlara göre daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

DSÖ açıkladı: 10 ülkede vakaların çoğunu Omicron’un alt varyantı BA.2 oluşturuyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haftalık Covid-19 Güncellemesi raporunda, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.