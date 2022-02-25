Türkiye Gazetesi

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a yoğun ilgi olduğunu söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşı uygulanan vatandaşlardan da aşıyla geri dönüşlerde olumsuz hiçbir yanıt almadıklarını söyledi.

“TURKOVAC DİĞER AŞILARLA BAŞA BAŞ”

Turkovac başvurularının güzel sayılarda olduğunu belirten Toker konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Turkovac diğer aşılarla başa baş, özellikle inaktif aşılar içerisinde tercih edilen aşımız Turkovac’tır. Kayseri’nin geliştirdiği aşı olduğu için vatandaşlarımız aşısına sahip çıkıyor. Bu süreçte aşıyla ilgili yan etkiler, geri dönüşlerde olumsuz hiç cevap almadık. Aşısını olan kişilerin koruyuculuk ve hastalık geçirme durumu da şuan için diğer aşılarla benzer şekilde iyi gidiyor. Ayrıca bu hafta itibariyle 16-18 yaş grubuna da uygulanmaya başlandı. Bu yaş grubundan da talepler fazla. Özellikle biz aşı polikliniklerinde randevu sistemiyle çalışmaya çalışıyoruz ama özellikle Turkovac için randevu fazla verilemediği için randevu bulunamayan durumlar olabiliyor. O noktada da kişiler aşı birimimize uygun saatte başvurup randevuları olmasa dahi aşılarını olabilirler" ifadelerini kullandı.

“AŞISIZLARDA CİDDİ YATIŞ ORANI MEVCUT”

"Hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut" diyen Ayşin Kılınç Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandeminin bitmek bilmeyen süreci devam ediyor. Bunu daha önce de belirtmiştik. Aşılılar için aslında her şey çok güzel geçiyor. Evlerinde, herhangi bir hastane yatışı olmadan aşılılar hastalıklarını geçiriyorlar. Ancak halen hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut. Akciğer tutulumları, uzun vadede nefes problemleri, oksijen ihtiyaçları ve eve oksijen tüpü gönderme durumumuz oluyor. 2 senenin sonunda gerçekten hiç aşılanmamış vatandaşlarımız hastalığı geçirdiklerinde bugüne kadar aşı olmadıklarına çok pişman oluyorlar. O yüzden en önemli silahımız aşıyı özellikle yaz ayları gelmeden olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Yiğit: Turkovac Sinovac’tan daha etkili Yerli aşının virüsle savaşta Türkiye’nin elini güçlendirdiğini belirten Yiğit “Pandemide yolun sonuna geliyoruz. Üzerimize düşeni yapalım, aşımızı olalım” dedi

16-18 yaş grubunda TURKOVAC uygulaması başladı Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 16-18 yaş arası gönüllülerde uygulanmaya başladı. Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu çalışma ile TURKOVAC'ın ergenler üzerindeki etkinliği ortaya çıkacak. Sonuçların iyi olacağını ve bu aşının çocuklarımızı iyi koruyacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.