Türkiye Gazetesi

Kaşıntı ile belirti veren uyuz vakaları son dönemlerde arttı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, artış gösteren uyuz hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

TEMASLA BULAŞIYOR

Uyuz hastalığının bulaşmasının insandan insana temas ile meydana geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Tekeş, “Uyuz hastalığının etkeni, eklem bacaklı böcekler sınıfından olan gözle göremeyeceğimiz küçük bir böcektir. Bulaşma insandan insana temas ile meydana gelmektedir. Hastanın temas ettiği yerlerde birkaç gün bazen 1 hafta daha yaşayabilir. Elele tutuşma, aynı yatağı paylaşma gibi temas durumları bulaşma için yeterlidir. Uyuz hastalığı sosyoekonomik seviye ve eğitim durum gibi kriterlere bakılmaksızın herkeste görülebilir. Özellikle okullar, yurtlar, askeri kışlalar, kreş gibi toplu yaşam yerlerinde salgınlar yapabilmektedir” diye konuştu.

GECE ARTAN KAŞINTIYA DİKKAT!

Uzm. Dr. Tekeş, “Hastalık bulaştıktan sonra ortalama 10 gün ila 50 gün arasında hastalık bulguları meydana gelir. Özellikle gece artan kaşıntı, sıcak duş ile artan kaşıntı tipiktir. Parmak aralarında, el bileğinde, karında, kol altlarında, kadınlarda meme ucu, erkeklerde genital bölge, bacaklar, ayak bileği hastalığın sık görüldüğü bölgelerdir. Küçük çocuklar, 60 yaş üzerindekiler ve bağışıklığı düşük kişilerde yüzde, saçlı deride de hastalık görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

ELBİSELER 60 DERECE İLE YIKANMALI VE ÜTÜLENMELİ

Tedavide önemli hususun sadece hastayı değil hastanın aynı evi paylaştığı ve yakın temasta bulunabileceği herkesin tedavi edilmesi olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Tekeş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hastalığın tedavisinde çeşitli sürme ilaçlar, bazen de hekiminizin önereceği majistral ilaç (doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlar) kullanılmaktadır. Hemen tedavi sonrasında tüm yatak, nevresim takımları, iç çamaşırlar ve etken ile temas eden elbiseler 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmelidir. Kurutma makinası varsa ütülemeye gerek yoktur. Yüksek ısıda yıkanamayacak eşyalar 7 gün açık havada ya da büyük poşetlerin içerisine konulup ağzı bağlanarak bekletilmelidir. Tedavi başarılı olsa dahi bazen kaşıntı birkaç hafta daha devam edebilir. Sıradan kaşıntılarla uyuz kaşıntısını ayırmak önemlidir. Özellikle gece artan kaşıntı olduğunda geç kalmadan ve hastalığı bulaştırmadan acilen dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.”

Koronavirüs uyuz etti Kalabalık ve kapalı alanları seven uyuz hastalığı pandemi döneminde arttı. Dermatoloji uzmanı hastaneye gelen hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını söyleyerek tedavi sürecinden dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Pandemide uyuz arttı Son haftalarda uyuz şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanıyor.