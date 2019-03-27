Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sarı-lacivertlilerle çıktığı 11 lig maçında 17 puan toplayan tecrübeli teknik adam kalan 8 haftada 24 puan hedefi koydu. Bu performans için “Zor ama imkânsız değil” tanımlaması yapan Ersun Hoca, “Potansiyelimiz var. Kazanmak için gerekli her şeye sahibiz” derken oyuncularından motivasyonlarını yüksek tutup taktik disipline uymalarını istedi. Maç içinde etkili ve kaliteli oynadıkları bölümler olduğunu ifade eden Yanal, “Bu süreyi uzatmamız gerekiyor. Tempomuzu 90 dakikaya yaymamız halinde her şey çok kolay olacak” sözleriyle takımına güven aşıladı. Savunmadaki bireysel hatalara, hücumdaki kısırlığa son vermek zorunda olduklarının altını çizen Ersun Yanal “Çok basit dokunuşlar bizi çok iyi sonuçlara taşıyabilir” vurgusu yaptı.

Birlikte başaracağız

Samandıra’yı sadece antrenman değil aynı zamanda bir terapi merkezi olarak değerlendiren Ersun Yanal, taktik çalışmaların yanı sıra konsantrasyon konuşmalarına da büyük önem veriyor. Dayanıklılık ve kuvvet idmanlarıyla oyuncuların bireysel performansını artırmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, taktik ve şut çalışmalarını da çok titiz sürdürüyor. Oyun kalitesini ve özellikle hücum varyasyonlarını artırmak zorunda olduklarının altını çizen Yanal “Sıkıntılı bir sezon yaşadığımız gerçeğini inkar edemeyiz. Ancak bizi eleştirenlere en güzel cevabı sahada verebiliriz. Herkes elini taşın altına koyacak ve güzel bir kapanış yapacağız” ifadesiyle 24 puan talebini dile getiriyor. Ersun Hoca ayrıca F.Bahçe formasının ağırlığına ve büyüklüğüne de dikkat çekiyor.

Yusuf-Batın imza attı

Fenerbahçe, genç futbolcuları 21 yaş altı takımından forvet Yusuf Mert Tunç ve 17 yaş altı takımından orta saha Batın Özdemir'le profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde sportif direktör Damien Comolli ve altyapı koordinatörü Serdar Dayat'ın yanı sıra genç oyuncuların aileleri de yer aldı.

Elif’e Çizme göründü

İngiliz devlerinin yakın takibinde olan Elif Elmas için ilk ciddi hamle İtalya’dan geldi. Çizme basını, Fiorentina’nın 19 yaşındaki Makedon için 15 milyon avroyu gözden çıkardığını yazdı. Ekonomik krizi aşabilmek için Elif’i satmayı düşünen sarı-lacivertlilerin bu teklife sıcak baktığı ancak beklentinin 20 milyon avro olduğu iddia edildi.