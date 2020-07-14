Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi inadı devam ediyor. Ligde kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor'a misafir olan siyah-beyazlılar, tek golle altın değerinde üç puan daha kazandı. Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın sakat olması sebebiyle Diaby ve Boyd'la birlikte çift santrforlu bir düzen tercih etti. Kasımpaşa maçında sakatlanan Gökhan Gönül sahaya iğneyle çıkarken, cezalı Atiba yerine Necip görev yaptı. Sol bekte geçen maçtaki gibi Caner Erkin sahaya çıkarken, alacakları için ihtarname çekmesi sebebiyle son maçta kulübede oturtulan Vida ise bu defa on birdeydi. Beşiktaş ilk yarıda N'Koudou'nun ceza sahası dışından çektiği şut dışında etkili olamadı. Yeni Malatyaspor ise Umut Bulut, Donald ve Murat Yıldırım'la yakaladığı net fırsatları gole çeviremedi. Kartal'da ikinci yarı başlarken Lens çıktı, yerine Güven Yalçın girdi.

> VAR'la gelen gol

Dakika 50'yi gösterdiğinde VAR odası ile diyaloğu sonrası ekran başına giden Hakem Fırat Aydınus, kaleci Farnolle'un Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale için penaltı kararını verdi. Sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Caner Erkin topun başına geçerek fileleri havalandırdı: 1-0. Güven Yalçın 54'te müsait pozisyonda çok iyi vurdu, Farnolle aynı güzellikte kurtardı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ikinci yarıda beş oyuncu değişikliği birden yapmasına rağmen skor değişmedi. Beşiktaş zorlu deplasmandan çıkardığı üç puanla son iki haftaya girilirken Devler Ligi umudunu da korumuş oldu.

GÖKHAN GÖNÜL:

Sözümü tutuyorum

∂ Sakatlığına rağmen iğneyle maça çıkan Gökhan Gönül, transfer hakkında konuşmayacağını belirterek, "Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz. İmza atarken söz verdiğim gibi mücadeleden vazgeçmeyeceğim" dedi.

MİNİ YORUM

Sergen'in bakışları!

Ömer Çetin Engin

Diaby, N'Koudou, Boyd, Lens önlerinde boş alan olması gereken, patlamalı oyuncular. İlk üçü Abdullah Avcı'nın kendi sistemi için aldırdığı isimler. Yani Başakşehir'de oynattığı futbol tarzı için. Oysa Beşiktaş'ın genlerinde önde set oyunu var. İşte Sergen Yalçın bu futbolcularla hücum oynamaya çalışıyor, ortaya garip bir tablo çıkıyor. Bu tip sprinter ayaklar son hamle sıkıntısı yaşar, ince işçilik bekleyemezsin. Dün de öyle oldu. Hepsi de sahadaydı. Beşiktaş, Güven'in girmesiyle forvetli sisteme dönünce biraz kendini buldu. Sezon Sergen Hoca için bence çoktan bitti. 'Resmî olarak da bitse de kendi kadromu kursam' gibi bakıyor sahaya. Haklı mı? Elbette...