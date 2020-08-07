Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın eski kaptanı tam 9 yıl aradan sonra yuvasına geçtiğimiz gün attığı imza ile döndü. Otuz üç yaşındaki yıldız oyuncu, devre arası sarı-kırmızılılara dönmek üzeriydi ancak son anda Başkan Mustafa Cengiz transferini veto etmişti. Peki bu yedi aylık süre içeresinde neler değişti? İşte transfer süreci ve perde arkası... Devre arasında Fatih Terim’in istediği üzerine Arda Turan transferi gündemin ana maddesini oluşturuyordu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz geçmişte Arda’nın hatalı bulduğu açıklamalarından dolayı bu transfere, hocası Terim’in ısrarlarına rağmen ‘Hayır’ dedi. Yıldız oyuncu bu cevap karşısında yıkılsa da olumsuz bir görüş belirtmedi.

> Albayrak devrede

Terim, Arda Turan’a ‘kendini yeni sezon için hazır tut’ dedi. Yaklaşık yedi aylık bu zaman zarfında Arda herhangi bir takımla idmana çıkmamasına rağmen hem özel antrenörlerle hem de bireysel olarak çalışmalarını yaptı. Fazla kilolarından kurtuldu kas kütlesini de artırdı ve fit bir duruma geldi. Arda’nın sözünü tutmasının üzerine Terim, ısrarlı talebini yeniden Başkan Cengiz’e iletti. Arda da Abdurrahim Albayrak’a dönmeyi çok istediğini ve boş mukaveleye bile imza atabileceğini söyledi. Albayrak bunu başkana aktardı. Cengiz ise bu sözler üzerine Arda’yı davet etti ve önüne boş mukavele uzattı. Arda imzayı attı ve geri dönüş gerçekleşti.

DÖRT MİLYON ALACAK

Galatasaray, Arda Turan'a bir yıl için dört milyon lira sabit ödeme yapacak. Futbolcu lig ve Avrupa maçlarının yarıdan fazlasına 11'de başlarsa sözleşmesi bir yıl uzayacak ve ücreti bir sonraki sezon beş milyon liraya çıkacak.

YENİ SEZON İÇİN...

Kamp yeri aranıyor

∂ Galatasaray yeni sezona hafta başı başlayacak. Pazartesi günü gruplar hâlinde Florya’ya gelecek oyunculara detaylı koronavirüs testinden geçecek. Terim’in isteğine göre sağlık şartları da düşünülerek uygun bir kamp yeri bakılacak.